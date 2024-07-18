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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» приостановил продажу билетов в интернете из-за кибератаки: «Она отличается по своей природе от тех, с которыми мы сталкивались раньше»

«Ливерпуль» приостановил продажу билетов в интернете из-за кибератаки: «Она отличается по своей природе от тех, с которыми мы сталкивались раньше»

В среду болельщики мерсисайдской команды, которые 13 или более матчей чемпионата на «Энфилде» в прошлом сезоне, получили возможность приобрести билеты на первую половину сезона АПЛ-2024/25.

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