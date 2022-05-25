Грозит ли России дефолт и как повысят соцвыплаты. Обзор прессы 25 мая

США запретили России обслуживать внешний госдолг. Американский минфин не стал продлевать лицензию, разрешавшую западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России, и это вновь подняло вопрос о возможном дефолте России.
США запретили России обслуживать внешний госдолг. Американский минфин не стал продлевать лицензию, разрешавшую западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России, и это вновь подняло вопрос о возможном дефолте России.
Свежие комментарии