Гендиректором «Ленфильма» назначили Надежду Андрющенко

Министерство культуры РФ предложило прекратить полномочия генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова и назначить на его должность экс-руководителя службы безопасности компании Надежду Андрющенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии