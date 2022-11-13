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Неймар о 2 голах до рекорда в сборной: «Пеле – это почти все для Бразилии. Я никогда не хотел кого-то превосходить – просто люблю играть в футбол»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к рекордам. На счету 30-летнего форварда 75 голов в 121 матче за сборную Бразилии.

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