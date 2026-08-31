Кадышеву обошли по гонорарам: кто стал самым дорогим артистом лета

Народная артистка РФ Надежда Кадышева долго считалась одной из главных финансовых звезд российской сцены: стоимость ее выступления оценивали примерно в 20 миллионов рублей.
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