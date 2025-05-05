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Иркутск Сегодня

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В Ангарске увековечили память маршала Жукова: памятник откроют 9 мая

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы в Ангарске Иркутской области произошло знаменательное событие: перед Дворцом ветеранов «Победа» был установлен величественный памятник выдающемуся полководцу, четырежды Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

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