В Ангарске увековечили память маршала Жукова: памятник откроют 9 мая

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы в Ангарске Иркутской области произошло знаменательное событие: перед Дворцом ветеранов «Победа» был установлен величественный памятник выдающемуся полководцу, четырежды Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
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