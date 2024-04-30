Эстония рассмотрит вопрос о сбоях в работе GPS на уровне Евросоюза и НАТО

Эстония поднимет вопрос о сбоях GPS на уровне Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна, чьи слова передает Baltnews.
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