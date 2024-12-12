12,12,24 Великая Новосёлка - Раздольное Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВС РФ в Раздольном.
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12,12,24 Великая Новосёлка - Раздольное Активные боевые действия в районе Великой Новосёлки. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВС РФ в Раздольном.
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