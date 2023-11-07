Минфин поддержал идею о взносах чиновников в фонд поддержки бойцов СВО

Известия/Константин Кокошкин В Министерстве финансов России поддержали введение добровольных взносов чиновников в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", следует из ответа ведомства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.
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