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Минфин поддержал идею о взносах чиновников в фонд поддержки бойцов СВО

Минфин поддержал идею о взносах чиновников в фонд поддержки бойцов СВО

Известия/Константин Кокошкин В Министерстве финансов России поддержали введение добровольных взносов чиновников в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", следует из ответа ведомства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

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