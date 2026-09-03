Коллекция Кузнецова переведут на кварцевые диски для вечного хранения

Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Константина Павловича Кузнецова совместно с компанией АО «Сигналтек» приступают к масштабному проекту цифрового копирования всего собрания произведений живописца на кварцевые диски сверхстабильной оптической памяти.
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