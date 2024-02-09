Министр обороны Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне спецоперации, характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению боевых задач, сообщили в пятницу, 9 февраля в Минобороны России.