Министр обороны Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне спецоперации, характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению боевых задач, сообщили в пятницу, 9 февраля в Минобороны России.
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