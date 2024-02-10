В России рассказали о позволяющих вернуть в строй почти всех раненых технологиях

Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненных в ходе специальной военной операции, на поле боя возвращаются 98 процентов бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70 процентов, заявили в РАН.