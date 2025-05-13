УК заплатит ребенку 200 тысяч рублей за металлический щит, который упал ему на голову

В Новом Уренгое управляющая компания заплатит за травму, которая была нанесена ребенку по ее вине. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, речь идет об ООО «УК «Уютный север»,а инцидент случился в многоквартирном доме 1/8 мкр.