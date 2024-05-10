Вкусно, как у бабушки: пышные медовые пряники в глазури

Этот десерт вызовет у вас ностальгию фото: Shutterstock/Fotodom.ruПреимущество домашних пряников в том, что они мягче и нежнее, чем покупные, ведь они не хранятся неделями - их можно есть сразу после приготовления.
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