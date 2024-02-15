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Даня Милохин рассказал о встрече с создателем Telegram Павлом Дуровым

Даня Милохин рассказал о встрече с создателем Telegram Павлом Дуровым

Блогер Даня Милохин рассказал о знакомстве с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В интервью на YouTube-канале «Макарена» он вспомнил, что пересекся с разработчиком на вилле рэпера Алишера Моргенштрена*.

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