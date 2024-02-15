Даня Милохин рассказал о встрече с создателем Telegram Павлом Дуровым

Блогер Даня Милохин рассказал о знакомстве с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В интервью на YouTube-канале «Макарена» он вспомнил, что пересекся с разработчиком на вилле рэпера Алишера Моргенштрена*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии