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Спикер Константинов после удара ВСУ по Белгороду призвал к ликвидации Зеленского

Спикер Константинов после удара ВСУ по Белгороду призвал к ликвидации Зеленского

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов после удара Вооруженных сил Украины по городу Белгороду, в результате которого обрушился подъезд жилого дома, призвал ликвидировать президента Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Виктор Горшков
А также парламент Украины и все Банковскую. Т.е. парализовать власть Украины и фронт должен рухнуть . Запад струсит и не будет воевать с Россией,т.к. поймет , что Россия &quot;закусила удила&quot; и уничтожит все на своем пути.
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14 час.
А
Александр
Вместе со всеми его покровителями. Тогда и наши маркитанты опомнятся.
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14 час.

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