Спикер Константинов после удара ВСУ по Белгороду призвал к ликвидации Зеленского

Виктор Горшков

А также парламент Украины и все Банковскую. Т.е. парализовать власть Украины и фронт должен рухнуть . Запад струсит и не будет воевать с Россией,т.к. поймет , что Россия "закусила удила" и уничтожит все на своем пути.