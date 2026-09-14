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Мәскәүдә балалар һәм зурлар өчен татар теле курслары башлана

Мәскәүдә балалар һәм зурлар өчен татар теле курслары башлана

Казан федераль университетының Мәскәүнең Советлар Союзы Герое Муса Җәлил исемендәге 1186нчы мәктәп базасында эшләүче Каюм Насыйри исемендәге институты зурларны һәм балаларны бушлай татар теле дәресләренә чакыра.

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