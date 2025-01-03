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Китайские одноклубники были ошарашены размером ладони Бобана Марьяновича

Китайские одноклубники были ошарашены размером ладони Бобана Марьяновича

После отчисления из «Фенербахче» сербский центровой присоединился к китайскому «Чжэцзяну», поразив новых одноклубников своими габаритами.

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