С начала года в столице введено в эксплуатацию около 12 млн кв. м недвижимости

За 11 месяцев в Москве введено в эксплуатацию 11,8 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин журналистам в ходе пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии