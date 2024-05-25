Каменский о Цыплакове в НХЛ: «Каждый игрок в КХЛ мечтает попробовать себя в другой лиге. Если закрепится, мы только бы этим гордились»

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон. – На прошлой неделе стало известно, что после прорывного сезона, когда он стал одним из лучших игроков «Спартака», он подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
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