С 1 января были проиндексированы страховые пенсии жителей Архангельской области

Увеличение пенсий коснулось более 374 тысяч получателей страховых пенсий в регионе: как работающих, так и неработающихВ Социальном фонде по Архангельской области и НАО уточнили, что на 7,3% были проиндексированы страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.