ВСУ разрешили брать на службу дезертиров из-за нехватки бойцов

Государственное бюро расследований Украины разрешило брать на службу дезертиров.Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ принимать на военную службу дезертиров на фоне больших потерь на фронте и нехватки мобилизованных.
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