Экипажи ВКС России нанесли авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ

Экипажи ВКС России нанесли авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ

Результаты поражения наземных объектов фиксировались средства объективного контроля самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

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