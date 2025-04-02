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Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню

Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Петр Акопов Время бури и натиска, начавшееся с приходом в Белый дом Трампа, на этой неделе достигнет своего первого пика: завтра, 2 апреля, наступит давно уже анонсированный "День освобождения для Америки", то есть президент США объявит о повышении тарифов в отношении товаров из тех стран, которые имеют профицит в торговле с Соединенными Штатами (а это очень многие, начиная с Евросоюза и Китая).

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Я БЫ К ЧЕРТУ НА РОГА ПОЛЕТЕЛ РАДИ ТАКОГО БАБЛИЩА !!
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18 час.
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