Ради триллиона долларов и встречи с Путиным Трамп полетит в пустыню

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Петр Акопов Время бури и натиска, начавшееся с приходом в Белый дом Трампа, на этой неделе достигнет своего первого пика: завтра, 2 апреля, наступит давно уже анонсированный "День освобождения для Америки", то есть президент США объявит о повышении тарифов в отношении товаров из тех стран, которые имеют профицит в торговле с Соединенными Штатами (а это очень многие, начиная с Евросоюза и Китая).