Почти 60% российских предпринимателей оценивают экономику страны как стабильную – Титов

АБРАУ-ДЮРСО, 21 дек – РИА Новости. Почти 60% российских предпринимателей считают, что экономика страны развивается стабильно, заявил РИА Новости уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя очередное свое исследование “Мониторинг состояния бизнеса в России“.