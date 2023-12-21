Почти 60% российских предпринимателей оценивают экономику страны как стабильную – Титов

АБРАУ-ДЮРСО, 21 дек – РИА Новости. Почти 60% российских предпринимателей считают, что экономика страны развивается стабильно, заявил РИА Новости уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя очередное свое исследование “Мониторинг состояния бизнеса в России“.
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