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🇺🇸Министр финансов США Бессент: С начала войны европейцы заплатили России больше денег, чем они дали Украине, поскольку оказались не способны слезть с российской энергетической иглы.

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