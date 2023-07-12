Гражданин Израиля на украинском ТВ призывает нанести ракетный удар по отелям в Крыму (Видео)

Израилю нужна Украина для "Новой Хазарии". А Крым - это извечная их мечта!! Какая может быть Хазария без Крыма?!!.... "СОХНУТ" ИЗ РОССИИ КОГДА ВЫГОНЯТ?!!

лл

лина любимцева

А бандитские преступления Израиля ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!! Как они палестинцев скрутили и убивают на протяжении десятилетий, и еще палестинцы у израильтян "виноватые"... ПРЕСТУПНИКИ!! Что может предложить преступник?... ТО И ПРЕДЛАГАЕТ!! Сволочь!! Чтобы он это все на себе видел!! ЛИЧНО!!