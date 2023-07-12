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Гражданин Израиля на украинском ТВ призывает нанести ракетный удар по отелям в Крыму (Видео)

Россияне должны понести наказание за то, что ездят в Крым на отдых. Лучшей карой будет «случайный» прилет в отель, где находятся туристы.

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Комментарии
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лина любимцева
Израилю нужна Украина для &quot;Новой Хазарии&quot;. А Крым - это извечная их мечта!! Какая может быть Хазария без Крыма?!!.... &quot;СОХНУТ&quot; ИЗ РОССИИ КОГДА ВЫГОНЯТ?!!
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14 час.
лл
лина любимцева
А бандитские  преступления Израиля ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ!! Как они палестинцев скрутили и убивают на протяжении десятилетий, и еще  палестинцы  у израильтян &quot;виноватые&quot;... ПРЕСТУПНИКИ!! Что может предложить преступник?... ТО И ПРЕДЛАГАЕТ!! Сволочь!! Чтобы он это все на себе видел!! ЛИЧНО!!
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14 час.

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