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В Удмуртии хирурги помогли пациенту с лейкозом справиться с опасным осложнением

В Удмуртии хирурги помогли пациенту с лейкозом справиться с опасным осложнением

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сосудистые хирурги Первой республиканской клинической больницы помогли пациенту с лимфобластным лейкозом — онкологическим заболеванием кроветворной системы — справиться с опасным осложнением.

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