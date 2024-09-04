В Петербурге 15 сентября пройдет 97-й старейший легкоатлетический забег

Его история началась в 1923 году В воскресенье, 15 сентября в Северной столице состоится 97-й марафон «Пушкин – Петербург», который является старейшим легкоатлетическим забегом в России и одним из самых древних в Европе.
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