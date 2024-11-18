США в образовательном пике: почему американцы разучились читать и писать, и что показывает статистика?

Из общего обширного перечня проблем, который оставили после себя уходящие американские демократы, надемократившие в стране миграционный кризис, беспрецедентный госдолг, невиданный разгул преступности, проблемы в экономике и промышленности и далее по списку, они также неслабо подорвали и сферу образования, зачав, выносив и родив в ней тотальный кадровый голод, и как его следствие повсеместное падение уровня образования.