США в образовательном пике: почему американцы разучились читать и писать, и что показывает статистика?

Из общего обширного перечня проблем, который оставили после себя уходящие американские демократы, надемократившие в стране миграционный кризис, беспрецедентный госдолг, невиданный разгул преступности, проблемы в экономике и промышленности и далее по списку, они также неслабо подорвали и сферу образования, зачав, выносив и родив в ней тотальный кадровый голод, и как его следствие повсеместное падение уровня образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии