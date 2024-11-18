Специальное руководство в честь Всемирного дня диабета

Рассказывает профессор Йехуда Камари, MD, PhD, специалист по внутренним болезням, лечению ожирения и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, округ Дан-Петах-Тиква, больничная касса «Клалит»- Знаете ли вы, что около 90% больных диабетом страдают от диабета 2 типа?В отличие от диабета 1 типа («юношеского диабета»), который возникает вследствие аутоиммунного повреждения поджелудочной железы и приводит к нехватке инсулина, диабет 2 типа развивается в основном на фон .