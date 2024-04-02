Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

Юрий анин

Хватит ХАИТЬ СССР ! А как сейчас рассматривать "реновацию" квартир только в Москве это разве не коррупция, а предоставление жилья чиновникам и депутатам разного уровня служебного жилья с плавным переходом в собственность это разве не КОРРУПЦИЯ ?...Вопрос другой сколько понастроено жилья, которое не покупают и не дают молодым семьям пусть по безпроцентной ссуде или ипотеке по всем регионам, ПОЧЕМУ? Одни почему у нас , так например иностранцы переезжающие в Россию могут строить себе жилища, а простые российские граждане и их дети в регионах не могут т.к. не имеют безпроцентную ссуду или льготу...ПОЧЕМУ?