Страна и люди
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Страна и люди

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Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

Выношу из комментариев характерную историю получения квартиры в СССР (ссылка):Когда я родилась, папа устроился шофером к какому-то руководителю из Министерства обороны.

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Комментарии
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Юрий анин
Хватит ХАИТЬ СССР ! А как сейчас рассматривать &quot;реновацию&quot; квартир только в Москве это разве не коррупция, а предоставление жилья чиновникам и депутатам разного уровня служебного жилья с плавным переходом в собственность это разве не КОРРУПЦИЯ ?...Вопрос другой сколько понастроено жилья, которое не покупают и не дают молодым семьям пусть по безпроцентной ссуде или ипотеке по всем регионам, ПОЧЕМУ? Одни почему у нас , так например иностранцы переезжающие в Россию могут строить себе жилища, а простые российские граждане и их дети в регионах не могут т.к. не имеют безпроцентную ссуду или льготу...ПОЧЕМУ?
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