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Журналистов холдинга «Гранада Пресс» назвали лучшими в освещении спортивных тем

Журналистов холдинга «Гранада Пресс» назвали лучшими в освещении спортивных тем

Фотографы и журналисты «Вечернего Челябинска» и «Южноуральской панорамы» получили награды. В Министерстве спорта Челябинской области назвали лучших спортивных корреспондентов.

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