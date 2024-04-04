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В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено более 40 вражеских дронов.

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