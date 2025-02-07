Маск и Трамп обменялись любезностями

Американский миллиардер Илон Маск признался главе Белого дома Дональду Трампу в любви. «Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал он в соцсети Х.
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