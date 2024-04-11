🏖 Около 400 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым Большая часть из них отправится в «Артек», другие — в Центр спорта «Эволюция» в Евпатории.
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🏖 Около 400 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым Большая часть из них отправится в «Артек», другие — в Центр спорта «Эволюция» в Евпатории.