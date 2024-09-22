Экс-вратарю «МЮ» и Аргентины Ромеро пришлось извиниться за стычку с болельщиком после поражения «Бока Хуниорс» в дерби с «Ривер Плейт»

Вчера клуб проиграл «Ривер Плейт» в дерби со счетом 0:1. Матч закончился девятью желтыми карточками для обеих команд, а защитник «Боки» Кристиан Лема был удален с поля на 12-й минуте компенсированного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии