Родственники мужа хотят поселиться с нами

А

Александр24

А тут, скорее всего, всё просто - это не настоящая арендная плата, а обычная оплата коммунальных услуг. Так, например, в моей 1-комнатной квартире живёт внучка со своим бой-френдом, что даёт им экономию в 15 тыс. Так что съём другой квартиры выльется в кругленькую сумму.