Здравствуйте, нужен совет. Мы с мужем живем в квартире его дяди, но ежемесячно платим ему за это н-сумму, получается арендуем и разумеется без договора.
Родственники мужа хотят поселиться с нами
Комментарии
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А
Александр24
А тут, скорее всего, всё просто - это не настоящая арендная плата, а обычная оплата коммунальных услуг. Так, например, в моей 1-комнатной квартире живёт внучка со своим бой-френдом, что даёт им экономию в 15 тыс. Так что съём другой квартиры выльется в кругленькую сумму.
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4 д.
Майя Maja
Ну придется решать вопрос радикально. Или живете всей кодлой или придется тратится на отдельное жилье, что конечно точно лучше, чем портить нервную систему.
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4 д.
Вера Федорова
Да, вероятнее всего, так и есть.
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3 д.
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