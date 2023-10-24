ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Родственники мужа хотят поселиться с нами

Родственники мужа хотят поселиться с нами

Здравствуйте, нужен совет. Мы с мужем живем в квартире его дяди, но ежемесячно платим ему за это н-сумму, получается арендуем и разумеется без договора.

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Комментарии
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А
Александр24
А тут, скорее всего, всё просто - это не настоящая арендная плата, а обычная оплата коммунальных услуг. Так, например, в моей 1-комнатной квартире живёт внучка со своим бой-френдом, что даёт им экономию в 15 тыс. Так что съём другой квартиры выльется в кругленькую сумму.
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4 д.
Майя Maja
Ну придется решать вопрос радикально. Или живете всей кодлой или придется тратится на отдельное жилье, что конечно точно лучше, чем портить нервную систему.
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4 д.
Вера Федорова
Да, вероятнее всего, так и есть.
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3 д.

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