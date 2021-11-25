Овечкин включил Буре, Федорова, Ковальчука, Зубова, Маркова и Хабибулина в пятерку лучших российских игроков в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал лучшую пятерку российских игроков всех времен в НХЛ. Это вратарь Николай Хабибулин, а также защитники Сергей Зубов и Андрей Марков, сказал форвард «Кэпиталс» в инстаграм-аккаунте «Фонбет».
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