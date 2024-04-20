В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

WSJ: существуют высокие риски окончательного срыва переговоров Израиля и ХАМАС Представители сторон переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС указали на высокие риски их окончательного срыва.
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