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Экономист Юденков: США грозит дефолт после изъятия активов РФ

Экономист Юденков: США грозит дефолт после изъятия активов РФ

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал закон, принятый палатой представителей США, который позволяет конфисковать замороженные активы России в пользу Украины.

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Комментарии
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Eduard
Им плевать,сидят по уши в долгах,США умудряется миллиардами &quot;помогать&quot; якобы! Как так?
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17 час.
Eduard
В Америке наверное уже плевать,что 34 триллиона долгу,что 150 триллионов всё равно пропадать!
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17 час.
Eduard
Представляете,есть Закон позволяющий.....Воровать! Что еще в Америке придумают? Давайте отменяйте Частную собственность и все будут грабить всех!
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17 час.

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