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Китай

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Узбекистан построит зеленые электростанции на 12 ГВт

Ташкент, 24 апреля /Синьхуа/ -- Узбекистан с инвесторами подписал контракты на строительство зеленых электростанций общей мощностью 12 ГВт, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на слова замминистра энергетики республики Умида Мамадаминова.

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