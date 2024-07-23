NYP: демократы угрожали Байдену отстранением от должности

ВАШИНГТОН, 23 июля, ФедералПресс. Внутри Демократической партии в США разгорелся серьезный конфликт. По данным газеты New York Post, высшее руководство партии пригрозило президенту Джо Байдену отстранением от должности, если он не откажется от участия в президентской гонке.