Эксперт называет вредные сочетания продуктов

Очень большая нагрузка приходится на пищеварительную систему в период праздников и застолий, это связано как с перееданием в целом, так и с различными сочетаниями продуктов, рассказала аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова.
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