Solar Power Is Booming in Emerging Markets

Solar energy is going gangbusters. The world is adding photovoltaic solar panels at a blistering rate, shattering its own records year after year, buoyed by a flood of ever-cheaper solar panels out of China.
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