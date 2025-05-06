Автор: Мария Баранова Инсайдеры сообщили про судьбоносный ответ российского лидера Владимира Путина на угрозы Киева атаковать парад 9 Мая в Москве, по объектам на подконтрольной Киеву территории нанесены адские удары.
«Вот и конец гадам». Судьбоносный ответ Путина — адские удары. Крейсер «Украина» затонул?
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Лучше бы скорей построили новый флагман для Черноморского Флота.
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16 час.
Константин Самарин
Сколько уже было угроз ответных ударов- не счесть. И где они? Только в речах, не более. Надо заранее произвести зачистку Киева и мест дислокации вражеских средств порадения. Да так, чтобы на Банковой, после удара, был лунный пейзаж.
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7 час.
Константин Самарин
Смысл? Новая мешень для БЭКов? Крейсера пока еще практичны для океана, а в ограниченном пространстве Черного Моря- они неповоротливые мишени для дронов и безэкипажных катеров.
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7 час.
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