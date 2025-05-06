«Вот и конец гадам». Судьбоносный ответ Путина — адские удары. Крейсер «Украина» затонул?

Константин Самарин

Сколько уже было угроз ответных ударов- не счесть. И где они? Только в речах, не более. Надо заранее произвести зачистку Киева и мест дислокации вражеских средств порадения. Да так, чтобы на Банковой, после удара, был лунный пейзаж.