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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня Судак и ряд населённых пунктов полуострова частично останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях

Сегодня Судак и ряд населённых пунктов полуострова частично останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях

По информации ГУП РК «Вода Крыма», временно будет ограничено водоснабжение: Судак, Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Весёлое, Богатовка.

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