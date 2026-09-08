"Поставило под угрозу жизненно важное энергоснабжение населения": В Германии нашли взрывные устройства рядом с ЛЭП

На востоке Германии неизвестные с помощью взрывных устройств пытались вывести из строя подстанции.На западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где ранее были попытки диверсий на энергетических объектах, правоохранители обнаружили новые устройства, предназначенные для запуска атак.