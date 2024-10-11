МИД Польши: база ПРО в Редзикое предназначена для уничтожения российских ракет

Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant заявил, что американская база противовоздушной обороны (ПРО) в польском поселке Редзиково нужна, чтобы уничтожать не только иранские, но и российские ракеты.
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