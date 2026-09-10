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Царьград

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Шуваев: В Белгородской области посеют более 360 тыс. га озимых

Шуваев: В Белгородской области посеют более 360 тыс. га озимых

В Белгородской области начался сев озимых: аграрии планируют засеять 361,5 тыс. га. Основной акцент сделан на озимую пшеницу, под которую отводится 348,3 тыс.

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