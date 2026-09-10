Шуваев: В Белгородской области посеют более 360 тыс. га озимых

В Белгородской области начался сев озимых: аграрии планируют засеять 361,5 тыс. га. Основной акцент сделан на озимую пшеницу, под которую отводится 348,3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-лесничий полу...
- Бастрыкин потребо...
- Зеленский просит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым